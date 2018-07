Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit "Overweight" und einem Kursziel von 46 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktien des Immobiliengesellschaft böten eine etwas höhere erwartete Rendite als der kontinentaleuropäische Branchendurchschnitt, begründete Analyst Neil Green seine positive Einschätzung in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mit der Übernahme der schwedischen Immobiliengesellschaft Victoria Park habe das Unternehmen Neuland betreten, der Schritt sei aber angesichts des Geschäftspotenzials positiv./mis/gl Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-07-27/07:49

ISIN: DE000A1ML7J1