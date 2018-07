Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die Aktien von Vodafone nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 Pence belassen. Der britische Konzern habe in Deutschland die Zahl derjenigen Kunden deutlich gesteigert, die sowohl Mobilfunk- als auch Festnetz- oder TV-Angebote nutzten, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0230 2018-07-26/21:46

ISIN: GB00BH4HKS39