SAP erneut am Support - kommt nun das Allzeithoch?

Symbol:WKN:ISIN:SAP SE ist ein führendes Unternehmen im Bereich Softwarelösungen, welches die Prozesse in den Unternehmen verbessert und organisiert.Am 9. Juli haben wir die Aktie bereits analysiert und das Setup in die Long-Richtung ist wie erwartet aufgegangen. Wie in unserem Blog beschrieben, tendiert der Kurs oft dazu am Widerstand zu drehen und genau das ist bei dem Wert SAP passiert. Das Allzeithoch bei 105,23 EUR wurde getestet und darauffolgend kam es zu einem Abverkauf. Derzeit befindet sich die Aktie wieder am Support. Dies bietet uns eine zweite Chance für mögliche Long Setups.Chart vom 25.07.2018101,06EUREin mögliches Einstiegssetup würde sich ergeben, wenn die Kerze bei 101,88 EUR negiert wird - sprich die Kurse gehen darüber. Der Stopp könnte unter der EMA50 platziert werden, da diese Zone als Support interpretiert wird und von vielen Marktteilnehmern beobachtet wird. Nahe dem Allzeithoch bei 105,40 EUR können Teilgewinne realisiert werden und mit einem Teil der Position könnte man weiter investiert bleiben für den Fall, dass es zu einem neuen Ausbruch kommt.Der Wert ist bereits sehr weit gelaufen und das Hoch dürfte beim ersten Test der Zone nicht gebrochen werden. Das macht die Ausgangslage nicht sonderlich attraktiv für Long-Trader, dennoch ist der Chart sehr bullisch und hat einen sauberen Verlauf.Die Quartalszahlen werden im Oktober bekannt gegeben und somit ist genügend Zeit vorhanden um den einen oder anderen Trade einzugehen.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at