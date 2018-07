Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Quartalszahlen von 124 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe das dritte Mal in Folge die Erwartungen für das Umsatzwachstum übertroffen, was das Vertrauen in das künftige Wachstum stärke, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für 2019 und 2020 moderat an./gl/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-07-27/08:13

ISIN: DE0005810055