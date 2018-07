Renault steigert seine Profitabilität auf Rekordniveau, BASF profitiert von einem stärkeren Öl- und Gasgeschäft, Danone leidet unter einem Boykott. Die Ergebnisse des Tages im Überblick.

Danone bekommt Boykott in Marokko zu spürenDer französische Lebensmittelkonzern hat im zweiten Quartal einen Boykott in Marokko und den LKW-Fahrerstreik in Brasilien zu spüren bekommen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis stieg im zweiten Quartal um 3,3 Prozent, nachdem er zu Jahresanfang noch um 4,9 Prozent gestiegen war. Im ersten Halbjahr stieg der operative Gewinn von Danone um 7,9 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro.

Renault steigert UmsätzeDer französische Autobauer hat dank steigender Umsätze in Schwellenländern im ersten Halbjahr seine Profitabilität auf Rekordniveau gesteigert. Die Umsatzrendite kletterte demnach um 5,2 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Die Erlöse legten um 1,4 Prozent auf knapp 30 Milliarden Euro zu. Der Nettogewinn brach wegen Restrukturierungskosten und Währungseffekten allerdings um 16,3 Prozent auf zwei Milliarden Euro ein.

Grenke profitiert vom NeugeschäftDer starke Anstieg des Neugeschäfts verhilft dem IT-Vermieter zu besseren Ergebnissen. Der Gewinn kletterte im zweiten Quartal um 23,6 Prozent auf 33,2 Millionen Euro. Die Anfang Juli angehobene Ergebnisprognose bestätigte Grenke.

LafargeHolcim leidet unter Restrukturierungskosten

