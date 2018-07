Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Kering nach Quartalszahlen von 470 auf 500 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Wachstumserwartungen problemlos erfüllt und für die zweite Jahreshälfte ein weiteres Wachstum insbesondere bei der Marke Gucci in Aussicht gestellt, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Gewinnschätzungen an./gl/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-07-27/08:30

ISIN: FR0000121485