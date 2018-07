Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Intel hat im zweiten Quartal zwar die Markterwartungen bei Ergebnis und Umsatz übertroffen und auch mit dem Ausblick überzeugt. Allerdings hinkte der Quartalszuwachs bei der am schnellsten wachsenden Sparte den Marktprognosen hinterher. Der Halbleiterkonzern verbuchte in der abgelaufenen Periode einen Nettogewinn von 5,01 Milliarden Dollar bzw. von 1,05 Dollar umgelegt auf die Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte die Gesellschaft nur 2,81 Milliarden Dollar bzw. 58 Cent je Aktie verdient. Auf bereinigter Basis betrug der Überschuss je Titel 1,04 Dollar. Der Umsatz kletterte auf 16,96 (Vorjahr: 14,76) Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens mit einem bereinigten Gewinn von 97 Cent je Aktie bei Erlösen von 16,78 Milliarden Dollar gerechnet.

Intel legte bei den Erlösen mit Rechenzentren um 27 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar zu, die Markterwartung hatte aber bei 5,61 Milliarden Dollar gelegen. Insbesondere wegen dieser Entwicklung sank der Kurs im nachbörslichen Handel um 5,7 Prozent.

Das Unternehmen stellte für das laufende dritte Quartal ein adjustiertes Ergebnis von 1,15 Dollar je Aktie bei Umsätzen von 17,6 Milliarden bis 18,6 Milliarden Dollar in Aussicht. Das bereinigte Jahresergebnis soll bei 4,15 Dollar liegen, die Erlöse bei 68,5 Milliarden bis 70,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Quartalsgewinn von 1,08 Dollar gerechnet und Umsätzen von 17,64 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr wurde ein Überschuss von 4,01 Dollar pro Aktie prognostiziert bei Erlösen von 68,35 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q

16:00 US/Walt Disney Co, ao HV mit Abstimmung über den

geplanten 71 Mrd US-Dollar schweren Erwerb von großen

Teilen der 21st Century Fox Inc

16:00 US/21st Century Fox Inc, ao HV mit Abstimmung über den

geplanten 71 Mrd US-Dollar schweren Erwerb von großen

Teilen des Unternehmens durch Walt Disney Co

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,4% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,1% gg Vq zuvor: +2,2% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,3 1. Umfrage: 97,1 zuvor: 98,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.844,30 +0,06% Nikkei-225 22.696,29 +0,48% Hang-Seng-Index 28.756,70 -0,08% Kospi 2.293,10 +0,18% Shanghai-Composite 2.881,67 -0,02% S&P/ASX 200 6.295,80 +0,82%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die meisten Börsen in Ostasien treten am Freitag mehr oder weniger auf der Stelle. Die Anleger warten laut Händlern die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt ab, die im späteren Verlauf des Freitags veröffentlicht werden, wenn die asiatischen Börsen längst geschlossen sind. Gegen die regionale Tendenz deutlicher im Plus zeigt sich die australische Börse. Sie wird gestützt von BHP Billiton, die um 1,9 Prozent zulegen. Der Bergbaukonzern verkauft seine Schieferöl- und Schiefergasvorkommen in den USA an BP. Der Verkaufserlös soll angesichts der bereits günstigen Verschuldungslage des Konzerns den Aktionären zugute kommen. Auch die Börse in Tokio zeigt sich etwas fester, nachdem der Yen zum US-Dollar wieder etwas nachgegeben hat. Gesucht sind in Tokio Aktien der Elektronikbranche. Unter anderem verbessern sich Sharp um 3,4 Prozent. Nomura fallen um 6,2 Prozent, nachdem die Finanzholding im ersten Geschäftsquartal einen Einbruch des Nettogewinns von 91 Prozent verbucht hat. In Hongkong sinken die Aktien des schwer gewichteten Internetkonzerns Tencent um 0,7 Prozent. Die Titel dürften erneut unter dem enttäuschenden Quartalsausweis von Facebook leiden, vermuten Beobachter. DIe Facebook-Aktie war darauf am Vortag an der Wall Street um fast 20 Prozent abgestürzt. Tencent bietet in Asien verschiedene Internetdienste an, darunter soziale Netzwerke sowie Chat- und Kurznachrichtendienste.

US-NACHBÖRSE

Eine Fülle von Quartalszahlen galt es am Donnerstag im nachbörslichen Handel zu verarbeiten, darunter Daten von Intel und Amazon (siehe Tagesthema und Meldungen seit Vortag, 20.00 Uhr). Positiv überraschte dabei Amazon; die .Aktien stiegen auf der Handelsplattform nasdaq.com um 3,2 Prozent. Kritischer zeigten sich die Investoren bei Intel, deren Aktienkurs um 5,7 Prozent fiel. Die Aktien des Chipausrüsters Lam Research stiegen nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen um 4,7 Prozent. Electronic Arts verbilligten sich um 4,9 Prozent. Der Anbieter von Videospielen hatte zwar mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen des Markts übertroffen, doch enttäuschte der Ausblick. Ähnlich verhielt es sich bei Juniper Networks. Die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal waren überraschend gut, der Ausblick auf das dritte Quartal lag jedoch unter den Konsensschätzungen. Juniper Networks büßten 5,5 Prozent ein. Die Restaurantkette Chipotle Mexican Grill überzeugte die Anleger mit unerwartet guten Quartalszahlen. Überdies steckte sich Chipotle ehrgeizigere Jahresziele. Die Aktien rückten um 6,5 Prozent vor. Mit einem Anstieg um 1 Prozent reagierten die Aktien von Amgen auf den Zahlenausweis des Biotech-Unternehmens.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.527,07 0,44 112,97 3,27 S&P-500 2.837,44 -0,30 -8,63 6,13 Nasdaq-Comp. 7.852,19 -1,01 -80,05 13,74 Nasdaq-100 7.400,75 -1,44 -107,84 15,70 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 814 Mio 794 Mio Gewinner 1.740 1.854 Verlierer 1.219 1.113 Unverändert 118 117

Uneinheitlich - Der "Deal" zwischen den USA und der EU über die Handelspolitik, der bereits im späten Vortageshandel den US-Indizes Beine gemacht hatte, entfaltete keine große Wirkung mehr. Facebook sorgten wertmäßig für den größten Verlust aller Zeiten an der Wall Street. In der Folge standen die technologielastigen Nasdaq-Indizes unter Druck. Nach enttäuschenden Geschäftszahlen und einer Umsatzwarnung rutschte der Kurs um 19 Prozent ab, entsprechend einer Kapitalvernichtung von rund 120 Milliarden Dollar. Für Twitter ging es um 2,9 Prozent nach, nachdem das soziale Netzwerk die Markterwartungen beim Umsatz, Nutzerwachstum und Ausblick enttäuscht hatte. McDonald's verloren 1,7 Prozent. Die Restaurantkette hatte trotz eines Umsatzrückgangs die Markterwartungen zum Gewinn übertroffen. Im Handel wurde aber das maue flächenbereinigte Umsatzwachstum auf dem Heimatmarkt bemängelt. Mattel ist tiefer als erwartet in die Verlustzone gerutscht. Die Aktie verlor 4,2 Prozent. Biogen brachen um 10,2 Prozent ein, weil das Unternehmen bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments einen Rückschlag erlitten hat. Ford senkte nach einem schwachen Quartal den Ausblick. Die Aktie verbilligte sich um 6,0 Prozent. Mit einer Hausse von 14,3 Prozent reagierten AMD auf das höchste Nettoergebnis seit sieben Jahren. Der Zahlenausweis von Xilinx wurde ähnlich euphorisch aufgenommen; der Kurs machte einen Satz um 9,6 Prozent.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,68 1,2 2,67 147,9 5 Jahre 2,86 1,4 2,85 93,9 10 Jahre 2,98 0,0 2,98 53,2

Rentenpapiere drehten im Verlauf ins Minus. Bereits im Anschluss an die Juncker-Trump-Erklärung waren sie am Vortag verkauft worden, weil Sicherheit mit dem möglicherweise abgewendeten Handelskrieg weniger attraktiv erschien.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1645 +0,0% 1,1640 1,1725 -3,1% EUR/JPY 129,41 -0,1% 129,49 129,79 -4,3% EUR/GBP 0,8887 +0,1% 0,8881 0,8889 -0,0% GBP/USD 1,3104 -0,0% 1,3107 1,3191 -3,1% USD/JPY 111,12 -0,1% 111,25 110,69 -1,3% USD/KRW 1116,00 -0,8% 1124,53 1119,95 +4,6% USD/CNY 6,8056 +0,2% 6,7928 6,7842 +4,6% USD/CNH 6,8086 -0,2% 6,8248 6,7909 +4,5% USD/HKD 7,8485 +0,0% 7,8477 7,8476 +0,5% AUD/USD 0,7388 +0,1% 0,7378 0,7435 -5,5% NZD/USD 0,6779 -0,1% 0,6783 0,6830 -4,5% Bitcoin BTC/USD 7.933,23 -1,2% 8.027,56 8.241,12 -41,9%

Der Euro geriet mit den Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi unter Druck. Draghi bestätigte zwar den geldpolitischen Kurs mit den Ende des Jahres auslaufenden Anleihekäufen und auch den Zinsausblick, doch hatten Marktteilnehmer am Devisenmarkt offenbar auf etwas falkenhaftere Aussagen gesetzt, zumal Draghi ein insgesamt optimistisches Bild zur Konjunkturlage zeichnete. Der Euro fiel auf 1,1643 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1744. In der Folge zog der ICE-Dollarindex um 0,3 Prozent an.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,63 69,61 +0,0% 0,02 +17,9% Brent/ICE 74,56 74,54 +0,0% 0,02 +15,5%

