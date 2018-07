Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe die Erwartungen im zweiten Quartal leicht verfehlt, schrieb Analyst Alberto Lopez Rueda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuellen Markterwartungen für 2018 setzten daher eine deutliche Beschleunigung des Gewinnwachstum im zweiten Halbjahr voraus. Dies dürfte nun in Zweifel gezogen werden, wenngleich der Gegenwind von der Währungsseite nachlassen sollte./mis/zb

Datum der Analyse: 27.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BASF111

AXC0077 2018-07-27/08:45