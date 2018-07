Zwischen den USA und der EU bahnt sich eine erste Lösung im Handelsstreit an. Auch die EZB sendet Kaufimpulse. Börsianer griffen dankbar zu.

Gespräch zwischen Trump und Juncker glättet WogenAutobauer deswegen große Gewinner des TagesDraghi will Euro-Leitzins erst nach dem Sommer 2019 anheben

Europas Anleger haben sich am Donnerstag zurückgemeldet. An gleich zwei wichtigen Fronten - Handelsstreit und Geldpolitik - kam es zu positiven Entwicklungen, sodass sich die Aktien in Frankfurt, Paris und in den anderen europäischen Metropolen deutlich erholen konnten. Im Laufe des Handels zogen die Kurse weiter an, am Ende schloss der Dax bei 12.809 Punkten. Mit einem Aufschlag von 1,8 Prozent ist dies das größte Plus seit Anfang April.

Die wichtigsten Indizes im Überblick

In der zweiten Frankfurter Reihe fielen die Kursgewinne nicht so groß aus wie bei den Bluechips, wie Standardwerte an der Börse auch genannt werden. Die Nebenwerte des MDax legten ein Prozent zu auf 26.948, der TecDax rückte 0,6 Prozent vor auf 2933 Zähler. Der Euro-Stoxx-50, Leitindex der Währungsunion gewann 1,2 Prozent auf 3.508 Punkte.

An der Wall Street zog der heftige Kursabsturz von Facebook die gesamte Tech-Branche mit runter. Ein schwacher Quartalsbericht kostete die Kalifornier ein Fünftel ihres Börsenwertes und zog die Nasdaq ins Minus, die ein Prozent verlor. Auch der Gesamtmarkt, in Form des breiten S&P 500 gab nach, wenn mit 0,2 Prozent auch nur leicht. Der Dow Jones hingegen konnte sich behaupten und gewann ein halbes Prozent hinzu auf 25.547 Zähler.

Die Börsen in Fernost hatten mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen. Dow Jones und S&P 500 zwischen 0,7 bis 0,9 Prozent, die Technologietitel blieben auf Rekordjagd: Der Nasdaq 100 erreichte mit fast anderthalb Prozent an Aufschlag 7511 Punkte - und damit einmal mehr eine neue Bestmarke.

In Tokio gab der marktbreite Nikkei 0,1 Prozent nach, während der noch ...

