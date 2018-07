am Tag nach dem Endspiel der Fußballweltmeisterschaft trafen sich Vladimir Putin und Donald Trump im finnischen Helsinki. Beide bemühten sich vor der Öffentlichkeit, gute Stimmung zu machen, obwohl die Beziehungen der beiden Atommächte nicht die besten sind.

Ein anderes Endspiel war während des Treffens noch in vollem Gange und ist es immer noch, obwohl am Ausgang der Partie schon längst keine Zweifel mehr bestehen. Es ist das Endspiel des US-Dollars in Russland.

Nach seiner Wiederwahl ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...