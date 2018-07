Die Xing-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Seit Mai 2013 lässt sich die Bewegung in einem Trendkanal eingrenzen. Innerhalb dieses Kanals kletterte der Wert am 15. Juni 2018 auf ein Hoch bei 295,50 Euro. Danach gab es einen scharfen Rücksetzer und die Aktie fiel auf rund 261,00 Euro zurück. Von diesem Rücksetzer erholte sich Xing seit Ende Juni. Im heutigen Handel schaffte die Aktie den Widerstand und notierte unter steigendem ...

