Die Deutsche Bank hat Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Die Resultate für die wichtigen neuen Medikamente Imfinzi, Lynparza, Tagrisso und Fasenra hätten zum zweiten Mal in Folge die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der britische Pharmakonzern nähere sich einem wichtigen Wendepunkt zum Besseren. Die Aktie sei sein "Top Pick" in der europäischen Branche./gl/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-07-27/08:46

ISIN: GB0009895292