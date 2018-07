Nach dem EZB induzierten Abverkauf am Donnerstag, notiert der EUR/USD am unteren Ende seiner Wochenrange in im Bereich der 1,1645/40. EUR/USD schaut nun auf das US BIP Das Paar kämpft zum Ende der Woche um eine Richtung, nach dem am Donnerstag einen bearish Außenstab gebildet wurde. Diese Reaktion des Marktes ergab sich aus der unveränderten EZB Geldpolitik ...

