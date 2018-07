FRANKFURT (Dow Jones)--Mit weiteren Kursgewinnen sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der September-Kontrakt des DAX-Futures legt gegen 8.30 Uhr um 15 auf 12.820,00 Punkte zu. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.8270 und das Tagestief bei 12.815,5 Punkten. Umgesetzt wurden gut 1.300 Kontrakte.

Das vorbörsliche Interesse der Händler in Europa konzentriert sich damit wieder einmal mehr auf den export- und konjunkturabhängigen DAX. Das bereinigte Umsatzvolumen ist hier fast doppelt so hoch wie in den Euro-Stoxx-50-Futures.

July 27, 2018 02:34 ET (06:34 GMT)

