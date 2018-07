Ludwigshafen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ab sofort stehen Ihnen in der dpa-Bilddatenbank aktuelle Pressefotos aus verschiedenen Unternehmensbereichen der BASF zur Verfügung.



Am 27. Juli 2018 wird BASF den Halbjahresfinanzbericht 1. Halbjahr 2018 um 07:00 Uhr (MESZ) veröffentlichen. Ab 09:00 Uhr werden die Ergebnisse während einer Telefonkonferenz erläutert.



Mehr Informationen finden Sie hier http://ots.de/2LU4lb



Der Einsatz der Pressebilder ist im Rahmen redaktioneller Berichterstattung honorarfrei.



Weiteres Bildmaterial sowie TV-Footage finden Sie unter https://www.basf.com/de/company/news-and-media/multimedia.html



Die Pressebilder können ab sofort in folgenden Bilddatenbanken und Fotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werden:



http://www.picture-alliance.com http://www.presseportal.de/pm/16344 http://www.picturemaxx.com



BASF - We create chemistry



OTS: BASF SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16344 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16344.rss2 ISIN: DE000BASF111



Pressekontakt: Silke Buschulte-Ding Senior Manager Corporate Film, TV and Photo Communications and Government Relations BASF Group Phone: +49 621 60 48387, Mobile: +49 172 7424520, Fax: +49 621 60 20384, E-Mail: silke.buschulte-ding@basf.com Postal Address: BASF SE COM/CP - C100, 67056 Ludwigshafen, Germany