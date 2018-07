Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 81 auf 84 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das solide zweite Quartal sei eine klare Botschaft an die Aktionäre, dass der Lebensmittelhersteller seine Versprechen erfülle und auf einem guten Weg sei, die eigenen Ziele zu erreichen oder zu übertreffen, schrieb Analyst James Targett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das angestrebte Wachstum brauche aber Zeit./gl/zb Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-07-27/09:13

ISIN: CH0038863350