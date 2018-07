Hier geht's zum Video

Der DAX konnte gestern zum ersten Mal seit Mitte Juni wieder über der 12.800 Punkte-Marke aus dem Handel gehen. Er legte am Ende des Tages 1,8 Prozent zu. Die vorläufige Beilegung des Handelsstreit zwischen den USA und Europa sorgte für deutliche Erleichterung. Marktidee: AMD AMD hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um mehr als 50 Prozent. Das kam auch an der Börse sehr gut an. Die Aktie legte gestern um mehr als 14 Prozent zu. Dadurch kletterte der Kurs auf ein neues Elf-Jahres-Hoch und generierte ein Kaufsignal.