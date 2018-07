Obwohl Amazon schon seit 2004 im Reich der Mitte aktiv ist, kommt das Unternehmen dort nur auf einen Marktanteil von 0.7%. Der mit Abstand größte Anbieter ist Alibaba (58.2%). Im Westen ist Amazon die unangefochtene Nummer 1. In China ist der Online-Riese aus Seattle dagegen ein Zwerg. Das geht aus aktuellen Zahlen des Marktforschungsunternehmens eMarketer hervor. Obwohl Amazon schon seit 2004 im Reich der Mitte aktiv ist, kommt das Unternehmen dort nur auf einen Marktanteil von 0.7 Prozent. Der mit Abstand größte Anbieter ist Alibaba (58.2%), vor JD.com (16.3%). Letzterer will nun auch nach Europa und Deutschland expandieren. "Mir geht es nicht mehr nur darum, Produkte von Deutschland nach China zu verkaufen. Ich möchte auch Produkte in Europa verkaufen." So...

