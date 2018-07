Die WEB Windenergie AG begibt Österreichs erste Corporate Green Bonds für Privatanleger. "Investoren eröffnet sich damit die Möglichkeit, sich an der Weiterentwicklung der WEB Windenergie AG und damit der Erneuerbaren Energien zu beteiligen und so gemeinsam mit dem Unternehmen den Weg in Richtung nachhaltiger Energiezukunft zu gestalten", heisst in einer Einladung zu einer Präsentation, die am 2. August stattfinden soll, wie aus der Homepage der Wiener Börse hervorgeht.

