Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal nach Halbjahreszahlen von 206 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Körperpflegekonzerns sei "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe jedoch die Konsensschätzung übertroffen. Der Experte erhöhte seine EPS-Prognosen für die Jahre 2018 bis 2020./edh/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-07-27/09:26

ISIN: FR0000120321