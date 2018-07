Es war wieder soweit. Am 26.07.2018 öffnete Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) seine Bücher für alle interessierten Anleger. Eins vorab: In Anbetracht der wieder gestiegenen Ölpreise war das Zahlenwerk in meinen Augen überwiegend bombastisch. Einziger womöglich kleiner Wermutstropfen für alle diesbezüglich hoffnungsvollen Investoren: Die Dividende für das 2. Quartal wird ebenfalls lediglich konstant gehalten. Doch auch hier gibt es einen Aspekt bei den künftig geplanten Kapitalrückführungen, der diesen Einschnitt womöglich kompensieren könnte. Aber jetzt genug mit dem oberflächlichen Gefasel. Werfen wir lieber einen Blick auf ein paar konkrete Kennzahlen: Zahlen, Daten, Fakten Royal Dutch Shell konnte im ...

