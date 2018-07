Lange hat der chinesische Staatskonzern State Grid Corporation of China versucht, 20 Prozent des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz zu übernehmen. Nach Intervention der Bundesregierung geht dieser Anteil jetzt jedoch an die KfW.Das Interesse der State Grid Corporation of China (SGCC) an 50Hertz war groß: Über Monate hinweg hat der chinesische Staatskonzern versucht, dem australischen Infrastrukturfonds IFM dessen 20-Prozent-Anteil an dem deutschen Übertragungsnetzbetreiber abzukaufen - genau ging es dabei um 20 Prozent an Eurogrid International SCRL, der Holding-Gesellschaft der 50Hertz Transmission ...

