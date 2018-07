Köln (ots) - Mit dem sprachgesteuerten Onmeda Eisprungrechner hat das Gesundheitsportal einen neuen Alexa Skill entwickelt. Dabei handelt es sich um eine kostenfreie Applikation für Amazon Echo und einer der ersten Skills im deutschsprachigen Raum zur Abfrage der fruchtbaren Phase.



Sprachassistenten erobern als zukunftsweisende Technologie auch in der Gesundheitsbranche immer mehr Anwendungsbereiche. "Onmeda bietet seit 21 Jahren zuverlässige Informationen zu allen Gesundheitsfragen", sagt Chefredakteur Stefan Schweiger. "Unser Ziel ist es, den Nutzern diese Informationen überall dort anzubieten, wo sie ihnen akut weiterhelfen. Mit sprachgesteuerten Skills ist es uns möglich, auf die veränderte Mediennutzung unserer Leser zu reagieren und ihnen im Alltag Informationen noch schneller und verlässlich verfügbar zu machen."



Auf Onmeda.de ist der Eisprungrechner bereits seit Jahren ein großer Erfolg: 200.000 Nutzerinnen monatlich ermitteln auf dem Gesundheitsportal ihre fruchtbaren Tage sowie den Eisprung und eine mögliche Einnistung. Auch wann ein Schwangerschaftstest sinnvoll ist, wird angezeigt.



Im Hinblick auf die zunehmende Nutzung von Sprachassistenten entwickelte Onmeda diesen Service nun für Alexa weiter. Wird der Onmeda Eisprungrechner auf dem Echo-Gerät von Amazon installiert, verbindet sich das smarte Audiosystem mit dem Alexa Voiceservice. Alexa fragt bei der Nutzerin die nötigen Informationen ab, um auf Wunsch den Eisprung mitsamt fruchtbarer Phase oder den Menstruationsbeginn sowie den idealen Zeitpunkt für einen Schwangerschaftstest zu berechnen. Auf Wunsch werden die abgefragten Informationen auch gespeichert. So erhält die Nutzerin kostenlos, bequem und regelmäßig Details zu ihrem Zyklus.



Der Onmeda Eisprungrechner trifft möglichst genaue Voraussagen und ist besonders für Frauen mit Kinderwunsch eine hilfreiche Unterstützung bei der Familienplanung.



Der Skill kann ab sofort unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: http://gofemin.in/f2Nghob5



Weitere Informationen zum Alexa Skill: http://www.onmeda.de/service/alexa



Über Onmeda



Onmeda bietet umfangreiche und hochwertige Inhalte rund um die Themenfelder Medizin & Gesundheit und zählt mit 6,22 Millionen Unique Usern und 11,86 Millionen Visits (AGOF digital facts 2018-06 und IVW Juni 2018, stationär+mobil) zu den führenden Gesundheitsportalen in Deutschland. Die Redaktion von Onmeda setzt sich aus erfahrenen Medizinredakteuren zusammen, die neutral und unabhängig über aktuelle Gesundheitsthemen informieren. Die hohe Qualität von Onmeda spiegelt sich auch in der mehrfachen Zertifizierung des Portals wider (afgis-Qualitätslogo, HONcode). Onmeda gehört zur gofeminin.de GmbH, die mit gofeminin.de die deutschsprachige Website von aufeminin.com, Europas führender Online-Plattform für die weibliche Zielgruppe, anbietet.



