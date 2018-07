Der DAX ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.840 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über Donnerstagsschluss.

Einen Kursrutsch um über drei Prozent gab es dagegen bei BASF. Der Konzern hatte für das zweite Quartal ein Umsatzplus von drei Prozent auf 16,8 Milliarden Euro und ein EBIT vor Sondereinflüssen von 2,4 Milliarden Euro gemeldet, ein Plus in Höhe von fünf Prozent. Auch der Ausblick für 2018 wurde bestätigt. Anleger hatten aber offenbar mehr erwartet und stießen die Aktie mit Abschlägen ab. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,1648 US-Dollar (+0,07 Prozent).