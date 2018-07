Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Schaeffler: Trendwende möglich! Chartanalyse Das Wertpapier von Schäffler (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) hat alleine in diesem Jahr an die 35 Prozent an Wert verloren, das ganze allerdings innerhalb einer größeren Seitwärtskonsolidierung, die schon etwas länger andauert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...