Hanau (pts005/27.07.2018/09:10) - DM Solutions https://www.dmsolutions.de , einer der innovativsten und erfolgreichsten Webhostingbetreiber in Deutschland, ist maßgeblich an der digitalen Zukunft des Landes beteiligt. "Wer morgen die Anforderungen des E-Business meistern will, muss heute wissen, welche Kompetenzen gefragt sein werden, um den schnelllebigen digitalen Markt zu überleben. Ohne geeignete Mitarbeiter geht gar nichts", so Geschäftsführer Danijel Mlinarevic. Deshalb bietet DM Solutions gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern 4 Ausbildungsplätze im E-Commerce. Zusätzlich werden aktuell mehrere versierte Fachkräfte für den IT-Bereich gesucht, die rasch Karriere machen wollen. https://www.dmsolutions.de/jobs.html "Unsere Mission ist es, nicht nur herausragenden Kundenservice zu etablieren. Wir möchten die digitale Welt von morgen mitgestalten", erklärt der Inhaber von DM Solutions Danijel Mlinarevic. "Deshalb bieten wir mehrere Aus- und Weiterbildungen an, die aus interessierten Laien herausragende Nerds machen - natürlich im besten Sinn des Wortes. Wir brauchen Leute, die ihre Arbeit lieben und eine Passion entwickeln." 4 Ausbildungsplätze suchen leidenschaftliche Computer-Freaks * Ausbildungsplatz Fachinformatiker(in) Anwendungsentwicklung * Ausbildungsplatz Fachinformatiker(in) Systemintegration * Ausbildungsplatz Kaufmann/-frau für Büromanagement * Ausbildungsplatz Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce Infos und Bewerbungen unter https://www.dmsolutions.de/jobs.html Einer dieser Ausbildungsplätze bei DM Solutions nennt sich "Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce". Die Ausbildung dauert drei Jahre. Die künftigen Experten lernen, wie sie Online-Vertriebskanäle nutzen, das Käuferverhalten analysieren oder Online-Marketing-Maßnahmen durchführen. Dabei sind sie ins Team von DM Solutions integriert, indem sie eng mit dem Online-Marketing-Team zusammenarbeiten, beispielsweise im Online-Shop, für den sie das Nutzerverhalten auswerten und Verbesserungsvorschläge einbringen können. Nur wer sich für etwas verantwortlich fühlt, ist auch so richtig motiviert. In den Betrieb integriert und damit noch fitter für die Zukunft Bei DM Solutions setzt man auf frühe eigenverantwortliche Mitarbeit in Projekten. Die Auszubildenden kommen überdies zum abteilungsübergreifenden Einsatz in anderen kaufmännischen Abteilungen, etwa dem Einkauf, wenden betriebliche Informations- und Kommunikationssysteme an, wählen Online-Vertriebskanäle aus und setzen sie ein, unterstützen die Beschaffung, gestalten die Vertragsanbahnung im Online-Vertrieb, gestalten die Kundenkommunikation mit und nutzen kaufmännische Steuerung und Kontrolle. Das klingt nach viel Arbeit, aber sie lohnt sich: Erst Allrounder können sich spezialisieren, und wer einmal eine derartige Vielfalt absolviert hat, kann sich zum Experten hocharbeiten. "Wir schicken unsere Mitarbeiter also nicht zu Bildungsanbietern, sondern wir erledigen die Ausbildung selbst", erklärt Mlinarevic. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Wer einen Ausbildungsplatz bei DM Solutions bekommt, ist von Anfang an in die Firma eingebunden, weiß, was man von ihm erwartet, arbeitet mit den Kollegen von Anfang an zusammen und kann seine Talente vom Start weg einsetzen. Mlinarevic: "Auf diese Weise sorgen wir für eine optimale Karriere in unserem Unternehmen." Infos und Bewerbungen unter https://www.dmsolutions.de/jobs.html und via E-Mail an info@dmsolutions.de oder schriftliche Bewerbung an: DM Solutions e.K. Friedrichstr. 50A 63450 Hanau (Ende) Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180727005

