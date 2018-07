Hier geht's zum Video

An den Märkten haben gestern vor allem zwei Themen eine wichtige Rolle gespielt. Zum einen die Entspannung im Handelskonflikt zwischen der EU und den USA. Zum anderen das Beben bei den US-Techwerten. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, Facebook, AMD, Expedia, Under Armour und EA, Twitter. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.