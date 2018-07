Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die B-Aktie von Shell nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3130 Pence belassen. Der bereinigte Überschuss habe die Konsensschätzung deutlich verfehlt, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ölkonzern habe sein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 25 Milliarden US-Dollar gestartet und werde in den kommenden drei Monaten eigene Papiere für rund 2 Milliarden Dollar erwerben./edh/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-07-27/09:50

ISIN: GB00B03MM408