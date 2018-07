Zürich - Nach dem deutlichen Plus am Donnerstag gelingt dem Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss nur ein verhalten freundlicher Start. Damit folgt er den nicht ganz einheitlichen Vorgaben aus Übersee. Während hierzulande mit LafargeHolcim nur ein Blue Chip mit Zahlen im Fokus steht, geht der Zahlenreigen in Europa ungebremst weiter und könnte damit auch hierzulande bei Einzelwerten für Bewegung sorgen.

Auch wenn derzeit vor allem die Unternehmenszahlen im Vordergrund stehen, bleibt das Thema Handelsbeziehungen speziell zwischen den USA und China weiterhin ein tendenzieller Unruhefaktor. Am frühen Nachmittag ...

