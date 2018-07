Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts006/27.07.2018/09:25) - Wer nicht wirbt stirbt! Dieses Zitat ist alt - aber noch immer zutreffend. "Geworben werden muss, aber über das - Wie - streiten sich die kreativen Geister. Meist lautet das Motto - alles neu! Dabei wird viel Geld unsinnig beim Fenster hinaus geschmissen." Diese Worte kommen vom ersten und bislang einzigen Therapeuten für Marketing, Werbung und Verkauf im deutschen Sprachraum. "Leider agieren Werbeagenturen noch immer wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen, wenn sie in einem Unternehmen die Werbelinie übernehmen", so Werbetherapeut und Buchautor Alois Gmeiner. Er sieht es sehr kritisch, da auf diese Weise viel gutes auf der Strecke bleibt: "Noch immer sind Unternehmer und leider auch Werber der Auffassung - alles neu ist immer gut. Quatsch! Denn, was bisher gut gelaufen ist, sollte man nur einer sanften Optimierung unterziehen. Darin unterscheide ich mich von vielen meiner Kollegen. Dinge, die nicht gut laufen, müssen hingegen mit massiven Eingriffen therapiert werden. Agenturen müssen daher mehr Marketing lernen - und nicht nur an ihre Kreativpreise für lustige Werbesujets denken." Der Werbetherapeut http://www.werbetherapeut.com bietet Unternehmern, KMUs, Startups und Freiberuflern perfekte Betreuung durch ein- oder zweitägige Speedcoachings mit den Erkenntnissen des Guerilla-Marketing und der Werbetherapie. Der erste Schritt ist zu einer werbetherapeutischen Behandlung des eigenen Unternehmens ist, wie in der Medizin, die Anamnese und daher der Gratis Online Werbecheck des Werbetherapeuten https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck/ Der Werbetherapeut misst sich an den Erfolgen seiner Klienten Das Ziel ist immer die Gesunderhaltung des Unternehmens und damit mehr Bekanntheit, mehr Interessenten, neue Kunden und - daraus resultierend - mehr Umsatz für den jeweiligen Betrieb oder das Unternehmer. Die Leistung des Werbecoachings umfasst eine ausführliche Ist-Analyse der aktuellen Betriebs- oder Werbesituation. "Darum ist auch ein Vor-Ort-Besuch gerade bei Gastronomie, Hotels oder Ladengeschäften, Fitnessstudios und Praxen von Freiberuflern so wichtig. Denn ich versuche auch hier zu optimieren", so der Werbetherapeut Alois Gmeiner zu seinem Coaching-Konzept. Nach der Überprüfung und Analyse der bisherigen Werbelinie oder der letzten Werbeaktionen kommt das wichtige Brainstorming mit dem Klienten, im Rahmen dessen Marketingideen und Werbekonzepte und PR-Aktionen für eine individuelle Unternehmensstrategie entwickelt werden, die nicht nur erfolgversprechend, sondern auch budgetschonend sein muss. Der Werbetherapeut erstellt noch am selben Tag nach dieser betrieblichen Anamnese und der Feststellung des derzeitigen Status-Quo ein Kommunikations- und PR-Konzept, das perfekt auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt ist. Am Tag des Coachings - und das ist die eigentliche Besonderheit der Arbeit des Werbetherapeuten - erarbeitet Gmeiner darüber hinaus bereits vor Ort die ersten Texte, Layouts und Grafiken. Das schließt unter anderem auch die Gestaltung von Logos, Flyern und Texten für Werbebriefe oder die Webseite mit ein. Auch erste Texte für die Pressearbeit werden dann oft bereits am Tag des Coachings fix und fertig erstellt und sind sofort bereit für den Einsatz am nächsten Tag. Bis zu 80% Ersparnis zu klassischen Werbeagenturen! Wer die Dienste des Werbetherapeuten in Anspruch nimmt, kommt auch sehr günstig zu seiner neuen Werbelinie. Denn gemessen an den vergleichbaren Arbeiten von Werbeagenturen spart der Kunde bis zu 80 Prozent. Selbstverständlich sind im Tageshonorar für den Werbetherapeuten sämtliche Copyrights der an jenem Tag entwickelten Marketing-, Werbe- und PR-Ideen fix enthalten. Das gilt auch für die textliche und grafische Gestaltung eines Logos. Schneller und günstiger geht Werbeberatung derzeit kaum. Gratis Downloads mit vielen Infos zum Thema Werbung, Marketing und Pressearbeit und ein kostenloser Online-Werbecheck für Unternehmer unter http://www.werbetherapeut.com werbetherapeut@chello.at (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Gmeiner Tel.: 0043/699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180727006

