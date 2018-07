Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ströer vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der Spezialist für Außenwerbung dürfte für das zweite Quartal ein weiterhin starkes Umsatzwachstum berichten, schrieb Analyst Asen Kostadinov in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dominierten dabei die Bereich mit den geringeren Margen, was sich entsprechend negativ auf die operative Gewinnmarge auswirken dürfte./mf/jha/ Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-07-27/09:56

ISIN: DE0007493991