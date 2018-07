Der USD/JPY geriet am Freitag erneut unter Verkaufsdruck und so musste er einen Großteil seiner jüngsten Erholungsgewinne vom fast 3-Wochentief abbauen. Nach 6 Tagen der Verluste kam es am Donnerstag zu einem Gewinn, da die Nachfrage nach dem Dollar zulegte und sich auch die US Treasury Renditen nach oben bewegten. Es fehlte der Aufwärtsbewegung jedoch ...

