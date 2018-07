Die Dominanz der US-Digitalkonzerne ist erdrückend. Nicht alles läuft sauber: Bei Amazon tummeln sich Steuerhinterzieher und verzerren den Wettbewerb. Berlin vermutet eine Milliarde Euro entgangener Steuern.

In einem klobigen Gebäude im alten Westberlin kämpft eine kleine Schar von Staatsdienern gegen die dunklen Seiten des Internetkapitalismus. In diesem Industriebau nahe der Sonnenallee, wo einst das Unternehmen NCR Registrierkassen produzierte, befindet sich das Finanzamt Berlin-Neukölln. Es ist deutschlandweit für die Steuerangelegenheiten von chinesischen Unternehmen zuständig. Jahrzehntelang führten die Beamten dort ein eher beschauliches Leben, China war ein Entwicklungsland, die Aktivitäten überschaubar. Doch seit einigen Monaten ist die Hölle los. Händler aus Fernost, die online Waren in Deutschland verkaufen, beantragen in Massen eine deutsche Steuernummer.

Und so spielen wackere Berliner Beamte aus Neukölln plötzlich eine Rolle im großen Spiel der Weltwirtschaft. Der Aufstieg Chinas, die Dominanz amerikanischer Plattformkonzerne, allen voran Amazon - das alles landet nun auf den Tischen des Neuköllner Fiskus. Aber der Reihe nach.

Bis Mitte 2017 hatten lediglich 435 Händler aus dem Reich der Mitte (einschließlich Hongkong und Macao) eine Umsatzsteuer-ID. Bis Mitte dieser Woche schnellte diese Zahl auf 2920 hoch. Und es werden immer mehr. "Pro Woche kommen rund 400 Anmeldungen dazu", sagt der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD). Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...