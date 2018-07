Region "Pays de la Loire" unterzeichnet Unternehmensvertrag mit itslearning

Pays de la Loire hat sich für itslearning als LMS-Anbieter für seine öffentlichen und privaten Sekundarschulen entschieden. Die Plattform wird bis September 2018 in über 600 Schulen implementiert und von 338.000 Schülern genutzt werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180727005035/de/

itslearning Learning Management Platform (Photo: Business Wire)

itslearning wurde von e-lyco 3 ausgewählt, einem Zusammenschluss von:

Region Pays de la Loire

Académie de Nantes

Département de Loire-Atlantique

Département de Maine-et-Loire

Département de la Mayenne

Département de la Sarthe

Département de la Vendée

Ihr Ziel war es, ein Lernmanagementsystem zu finden, das pädagogische Prozesse unterstützt, die Akzeptanz des Einsatzes digitaler Medien erhöht und in der Lage ist, eine Bildungscommunity zu schaffen. e-Lyco 3 benennt itslearning als innovatives LMS, das brandneue Funktionen wie 360-Grad-Bericht, Peer-Assessment oder Lernpfade anbietet. Zum Schulanfang 2018 werden Schüler, Lehrer und Eltern in Pays de la Loire von ihrem neuen LMS profitieren, das sie als "e-lyco" bezeichnen.

Alain Ecuvillon, Geschäftsführer von itslearning Frankreich sagt: "Die Tatsache, dass sich e-Lyco 3 für itslearning entschieden hat, bedeutet uns viel und zeigt, dass wir bei der Entwicklung innovativer Lernmanagementsysteme führend sind. Wir sind stolz darauf, Pays de la Loire in unsere Familie aufzunehmen, zu der in Frankreich bereits Sekundarschulen Schulen in Korsika oder der Normandie gehören."

Weitere Informationen im Blog unter:

https://itslearning.com/de/news/lms-partner-der-region-pays-de-la-loire

Über itslearning

itslearning wurde 1999 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen und hat über 7 Millionen aktive Nutzer weltweit.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180727005035/de/

Contacts:

Nickel Communications

Charlotte Andrist, 770-310-5244

charlotte@nickelcommpr.com