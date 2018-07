Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat ihr Kursziel für MTU von 175 auf 198 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am Vortag vorgelegten Zahlen hätten seine Einschätzung belegt, dass der Konzern von der Investitions- in eine Wachstumsphase eingetreten sei, schrieb Analyst Zafar Khan in einer am Freitag vorliegenden Studie./she/stw Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-07-27/10:05

ISIN: DE000A0D9PT0