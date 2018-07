Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axel Springer nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Medienkonzern habe sich operativ - also im Tagesgeschäft - stark entwickelt, die Markterwartungen insgesamt aber nur knapp erfüllt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtig sei, dass sich das Geschäft mit Anzeigen auf Internetportalen gut entwickelt habe./mis/stw Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-07-27/10:07

ISIN: DE0005501357