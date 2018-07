Facebooks Quartalsbericht enttäuscht, Zukunftsperspektive getrübt DE30-Bullen könnten einen neuen Angriffsversuch vornehmen EURUSD unter Druck, dennoch weiterhin im Konsolidierungsbereich

Der außerbörsliche Handel hatte vor der US-Eröffnung am Donnerstag bereits darauf hingewiesen, dass wir bei Facebook einen extremen Kurseinbruch sehen werden. Die Aktien verloren in der Spitze bis 24% an Wert, was einem Verlust von ca. 150 Mrd. USD entspricht. Das Vermögen von CEO Mark Zuckerberg soll um etwa 16 Mrd. USD zurückgegangen sein. Auslöser für den Kurssturz war letztendlich der neue Quartalsbericht, der die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen konnte. Insbesondere das schwächere Wachstumspotenzial sowie schärfere Datenschutzregelungen, wie nun in Europa, lasten auf dem Unternehmen. Außerdem geht seit Mitte 2017 das Wachstum der monatlichen Facebook-Nutzer wieder deutlich zurück. Wird dieser ...

