Die 1981 gegründete SMA Solar mit Sitz im hessischen Niestetal bei Kassel beschäftigt derzeit mehr als 3000 Mitarbeiter in 20 Ländern. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik. Bei Wechselrichtern, das zentrale Element einer Solaranlage, gilt das Unternehmen als weltweit führend, doch steht die Branche unter Margendruck. Derzeit befindet es sich im Wandel und möchte Erfahrungen im Bereich der Wechselrichter, Batteriespeicher und des Energiemanagements nutzen, um ins Geschäft mit Energiedienstleistungen einzusteigen.

Wandel

Hierbei möchte es die zunehmende Digitalisierung und Dezentralisierung nutzen. Zahlen zum zweiten Quartal legt das Unternehmen am 9. August vor. Im Vorjahr erzielte SMA Solar mit einer verkauften Wechselrichter-Leistung von rund 8,5 Gigawatt erneut einen Absatzrekord. Positiv habe sich das Geschäft vor allem in Europa und Asien entwickelt, doch gab die Nachfrage nach Großkraftwerken in Nordamerika nach. Ende März bestätigte SMA Solar seine Prognose für das Jahr 2018. Der Umsatz könne auf bis zu eine Milliarde Euro wachsen und der operative Gewinn 90 bis 110 Millionen Euro erreichen.

Wende

Seit Mitte Mai tendierte die Aktie von SMA Solar deutlich nach unten und verlor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...