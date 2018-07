NVIDIA kurz vor Kursexplosion!

Symbol:WKN:ISIN:NVIDIA Corporation ist ein Hersteller für IT Hardware, unter anderem für Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren.Die Aktie befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, mittelfristig kam es jedoch am 25. Juni zu einem Trendbruch. Die Bewegung in Richtung Süden konnte sich allerdings nicht fortsetzen und somit hat sich auch kein Abwärtstrend gebildet. Der Wert konsolidierte einige Tage und kurz darauf ging es wieder in Richtung Norden. Momentan befindet sich NVIDIA über die EMAs 20 und 50 und hat eine bullische Flagge gebildet. Dies macht das Papier für Setups in die Long Richtung attraktiv.Chart vom 26.07.2018254,44 USDEin mögliches Setup könnte sich ergeben, wenn das Hoch bei 255 USD überschritten wird, oder bei einem Pullback im Bereich 253 USD. Der Stopp könnte knapp unter den EMAs bei 245 USD platziert werden, da dies eine markante Zone ist und mit höchster Wahrscheinlichkeit von vielen Marktteilnehmer beobachtet wird. Erste Gewinne könnten im Bereich der 269 USD realisiert werden und ein Teil der Position kann weiter verwaltet werden, sollte es zu neuen Hochs kommen.Negativer Aspekt bei dem Setup ist der starke Abverkauf, der sich zwischen 22. und 26. Juni gebildet hat. Positiv hingegen ist der längerfristige Aufwärtstrend der Aktie, sowie die Stärke die der Nasdaq Index in letzter Zeit gezeigt hat.Die Quartalszahlen werden am 16. August bekannt gegeben das kann zu Gaps in beiden Richtungen führen und somit zu erhöhtem Risiko. Aus diesem Grund wäre es vernünftig, wenn man zu dem Zeitpunkt nicht mehr in dem Wert investiert ist.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at