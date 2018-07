Altendorf - An der Crypto Currency World Expo in Polen wurde das Schweizer Startup-Unternehmen «Unity Investment» aus Altendorf SZ mit dem Award für das beste Projekt aus dem Bereich «Initial Coin Offering» ausgezeichnet. Die Unity Investment AG baut in Jona SG ein Rechenzentrum mit tausenden Rechnereinheiten auf, die zum Schürfen von Bitcoins und anderer Digitalwährungen eingesetzt werden. Die Rechner sollen mit erneuerbarer Energie betrieben werden.

«Mit unserem innovativen Projekt haben wir bewiesen, dass die Schweiz ein idealer Standort für Bitcoin-Unternehmen ist», freut sich Sean Prescott, CEO von Unity Investment über die Auszeichnung, die er vergangene Woche (am Donnerstag, 19. Juli 2018) in der polnischen Hauptstadt Warschau entgegennehmen durfte. Es ist das erste Mal, dass eine Schweizer Firma am jährlich stattfindenden Gipfeltreffen der weltweit führenden Kryptowährungs-Unternehmen einen Award erhalten hat.

Schweiz als idealer Standort für Bitcoin-Unternehmen

Gemäss Prescott bietet die Schweiz mehrere Vorteile, die entscheidend waren, dass sein Unternehmen in der Schweiz seinen Sitz hat. «Die Schweiz als Finanz-, und Krypto-Nation bietet eine sehr hohe regulatorische Sicherheit, sowie eine stabile technische Infrastruktur und Stromversorgung», erklärt Sean Prescott. «Ausserdem profitieren wir von den sehr geringen ...

