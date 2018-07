BP berappelt sich nach langer Krise - und kauft für neun Milliarden Euro Schieferöl- und Gasaktivitäten des US-Bergbauriesen BHP Billiton. BP verfügt nun über 75 Prozent Öl- und Gasressourcen an Land in den USA.

Der britische Ölkonzern BP erwirbt in seiner größten Übernahme seit fast 20 Jahren Schieferöl- und Gasaktivitäten des Bergbauriesen BHP Billiton in den USA. Der Kaufpreis liege bei umgerechnet neun Milliarden Euro, teilte BP am Freitag mit. Der Zukauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...