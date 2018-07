Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,1658 US-Dollar. Am Morgen war der Euro noch zeitweise auf 1,1636 Dollar gefallen. Auch zum Franken zog der Euro leicht an, nämlich auf aktuell 1,1589 von 1,1578 Franken am frühen Morgen. Der US-Dollar vertuerte sich gleichzeitig leicht auf 0,9949 von 0,9944 Franken. Händler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...