Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nokia nach den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Die Schwäche des ersten Quartals habe sich fortgesetzt, wobei das Management des Netzwerkausrüsters aber an den Prognosen für das Gesamtjahr festgehalten habe, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Innerhalb des Sektors sei Nokia besser aufgestellt als der Wettbewerber Ericcson./mf/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-07-27/10:28

ISIN: FI0009000681