Zürich - EY ernennt Ralf Eckert per 1. September 2018 zum neuen FSO Tax Service Line Leader. Er wird die Rolle von Thomas Brotzer übernehmen, der den Bereich während sieben Jahren erfolgreich aufgebaut und geführt hat. Thomas Brotzer wird sich fortan stärker auf den Versicherungsmarkt in der Schweiz fokussieren, um hier weitere Marktanteile zu gewinnen. Ausserdem wird er seine Rolle als Steuerverantwortlicher für Versicherungen in der Region EMEIA fortführen. Mit Ralf Eckert konnte EY einen erfahrenen Nachfolger für diese wichtige Rolle gewinnen.

Seit 2015 bei EY tätig, war Ralf bisher unter anderem als Steuerverantwortlicher für Banken in der Region EMEIA zuständig. Zuvor war er über lange Jahre als Managing Director im Steuerbereich von verschiedenen Schweizer Grossbanken tätig. «Ralf Eckert kennt den Finanzdienstleistungsbereich in der Schweiz und global sehr gut und wir sind überzeugt, dass wir mit ihm die richtige Person gefunden haben, um diesen wichtigen Teil unseres Geschäfts in die digitale Zukunft zu führen" sagt Andreas Blumer, Leiter Financial Services von EY in der Schweiz. Ralf Eckert ist diplomierter Wirtschaftsinformatiker, besitzt ein MBA (International Tax) sowie eine deutsche Steuerberater-Qualifikation. Er wird Thomas Brotzer per 1. September 2018 in der Geschäftsleitung von EY Schweiz ersetzen.

Per Anfang Juli hat die Geschäftsleitung von EY Schweiz Jan Wetter zum neuen Sitzleiter Zürich ernannt. Wetter hat seine Position bereits angetreten. Die regionale Verankerung ist für EY in der Schweiz besonders wichtig, weshalb den lokalen Standorten eine grosse Bedeutung zukommt. Mit Jan Wetter darf EY auf einen zuverlässigen, erfahrenen und gleichzeitig jungen Sitzleiter bauen, der in Zürich aufgewachsen und verankert ist und die Präsenz von EY in dieser Region weiter stärken wird. Er übernahm die Leitung von Roger Müller, der den grössten Schweizer Sitz des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens lange Jahre erfolgreich geführt hat und dem lokalen Team erhalten bleibt. Wetter stieg direkt nach seinem Masterabschluss an der Universität Zürich bei EY ein, machte dann einen Abstecher in die ...

