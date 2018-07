Die Deutsche Bank hat British American Tobacco (BAT) nach Halbjahreszahlen auf "Buy" belassen. Unter Berücksichtigung der Übernahme von Reynolds habe der Tabakkonzern die Margen um 1,8 Prozentpunkte gesteigert, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die vom Finanzchef Ben Stevens für die kommenden Jahre in Aussicht gestellte, weitere Margensteigerung sei glaubwürdig./gl/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

