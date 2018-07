Die Geely-Aktie fällt heute um rund 4% in den Keller auf ein neues 6-Monats-Tief. Seit Jahresstart 2018 müssen Aktionäre des chinesischen Automobil- und Motorradherstellers einen Kursverlust von rund 30% verbuchen. Dabei konnten sich Geely-Aktionäre im Jahr 2017 per Saldo noch über einen Kursgewinn in Höhe von 220% freuen. Die Ziele von Geely sind durchaus ambitioniert:...

