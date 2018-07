Die britische Mediengruppe Pearson plc (ISIN: GB0006776081) will die Zwischendividende für das Jahr 2018 um 10 Prozent auf 5,5 Pence je Aktie erhöhen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Im Vorjahr wurden 5 Pence ausgeschüttet. Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt am 14. September 2018 (Record day: 17. August 2018). Pearson zahlt seine Dividende in Form einer Zwischendividende und einer Schlussdividende aus. ...

