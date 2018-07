US-BIP für das zweite Quartal mit Abstand die wichtigste Veröffentlichung Verbrauchervertrauen der University of Michigan für Juni Anzahl der aktiven Ölbohrungen für Ölhändler interessant

Am Freitag dreht sich alles um die vorläufigen Zahlen zum US-BIP für das zweite Quartal. Darüber hinaus könnten Händler einen Blick auf die endgültigen Werte der UoM-Indizes sowie das wöchentliche Update zu der Anzahl der aktiven Ölbohrungen in den USA werfen. Letztere Veröffentlichung ist in der Regel kein Market-Mover, macht aber einen wichtigen Teil des Gesamtausblicks für die Angebotsseite aus. 14:30 Uhr | US-BIP für das zweite Quartal: Laut dem Konsens betrug das US-Wirtschaftswachstum im 2. Quartal 2018 4,2%, was nach dem etwas enttäuschenden ersten Quartal ein solides Wachstum wäre. Beachten Sie, dass US-Präsident Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...