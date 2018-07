REO Spanien Projektentwicklungs GmbH: Verkauf von Wohnimmobilien in Spanien DGAP-Ad-hoc: REO Spanien Projektentwicklungs GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Vertrag REO Spanien Projektentwicklungs GmbH: Verkauf von Wohnimmobilien in Spanien 27.07.2018 / 10:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die REO Spanien Projektentwicklungs GmbH gibt bekannt, einen Teil der noch zu entwickelnden Wohnimmobilien in der spanischen Metropolregionen Madrid innerhalb des dritten Quartals 2018 an einen internationalen institutionellen Investor zu veräußern. Die gemäß Informationsmemorandum definierte Gewinnbeteiligung erfolgt nach Rückzahlung des Anleihekapitals zzgl. fester Zinszahlung am Laufzeitende. 27.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: REO Spanien Projektentwicklungs GmbH ABC-Straße 21 20355 Hamburg Deutschland WKN: A13SH2 Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 708579 27.07.2018 CET/CEST

