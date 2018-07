Die OeNB hat die Falschgeld-Statistik publiziert: Trotz des leichten Plus an Fälschungen (5,1 Prozent) gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 blieb der von Falschgeld verursachte Schaden im ersten Halbjahr 2018 mit einem Minus von 3,1 Prozent wieder vergleichsweise niedrig, teilt die Nationalbank mit. Mit rund 75 Prozent war die 50-Euro-Banknote nach wie vor die am häufigsten gefälschte Banknote, gefolgt von der 20-Euro-Banknote mit 12,1 Prozent und der 100-Euro-Banknote mit 7,5 Prozent. Im ersten Halbjahr 2018 konnten in Österreich 5.938 gefälschte Banknoten sichergestellt werden. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2017 betrug die Anzahl an erkanntem Falschgeld nur 5.650. "Bei einem Gesamtumlauf von knapp 600 Millionen Banknoten in Österreich ist die...

